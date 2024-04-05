В Россию начали ввозить самый надежный автомобиль всех времен и народов

За долгую историю автопрома было создано немало автомобилей, которые склонны демонстрировать потрясающую надежность. И часто в этих списках фигурировали модели японской марки Honda. Накануне один из ее бестселлеров после небольшого перерыва начали ввозить в Россию.

По данным Daily-Motor.Ru, несколько параллельных импортеров привезли в РФ партию из новых седанов Honda Civic. Машины 2024 года выпуска укомплектованы 1,5-литровым бензиновым мотором мощностью 180 лошадиных сил, а также бесступенчатой коробкой передач CVT (он же вариатор).

Автомобили ввезены не из Японии, а значит имеют стандартное для нашей страны левостороннее расположение рулевой колонки и педального блока.

Их оснащение включает в себя: адаптивный «круиз», систему предупреждения о выезде из полосы движения, цифровую комбинацию приборов, бесключевой доступ в салон, камеру заднего вида, систему старт-стоп и многое другое.

Особенностью Honda Civic является тот факт, что автомобиль называют самым надежным автомобилем за всю историю по версии авторитетного журнала «TopSpeed».

Утверждается, что современные Civic могут уступать по надежности своим предшественникам, но все еще способны достигать отметок в полмиллиона пробега без капитального ремонта.

Цены на новые Honda Civic 2024 года выпуска в России сегодня начинаются от 2 миллионов 600 тысяч рублей.