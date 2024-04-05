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Форум владельцев Tesla Cybertruck заполонили истории о поломках новых пикапов

И их количество продолжает расти с геометрической прогрессией

Текст: Алексей Шмидт
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Долгожданная модель Tesla Cybetruck появилась в конце прошлого года и сразу же вызвала ажиотажный спрос среди желающих ее приобрести.

Но даже тем, кому это удалось, пришлось столкнуться с неожиданными последствиями такой покупки. По крайней мере такой вывод можно сделать, если почитать профильный форум владельцев «Кибертраков».

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Вот о каких поломках говорится в официальном сообществе людей, эксплуатирующих новые электрические пикапы Tesla:

«Это какой-то кошмар. Tesla выбросила этот пикап на рынок, не доведя до ума. Я получил машину только сегодня и уже через пару километров обнаружил ошибку рулевого управления. Я съехал с шоссе и Cybetruck «умер». Я попробовал все, перезапуск и так далее, но экран стал черным и не запускается», – жалуется пользователь с ником «Cyberstank».

Вслед за ним на проблемы с пикапом Tesla сетуют и другие новоиспеченные владельцы Cybertruck, причем на такие, которые приводят к авариям:

«Я ехал по шоссе на автопилоте, но машина внезапно включила жесткий тормоз и я врезался во встречный грузовик. К счастью, сзади не было машин, иначе это стало бы большой аварией», – пишет владелец Cybertruck с ником «CyberTruckeeTheOne».

Еще один владелец Cybertruck заявил, что уже через два дня с момента покупки машины она просто перестала запускаться:

«Я приехал на работу утром, и машина работала. Нажал на тормоз, чтобы включить задний ход, и все потухло. Перестала работать даже кнопка электропривода двери, так что я не мог выйти из автомобиля и мне пришлось использовать ручной отпиратель, но теперь в машину невозможно зайти. Заряд батареи был 40%, так что дело не в ней. У кого-нибудь была такая проблема?», – спрашивает владелец Cybertruck с ником «Cybercor».

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Кроме того, пользователи профильного форума Tesla рассказывают о проблемах с обзорностью за рулем, а также жалуются на бесконечные ошибки программного обеспечения, которые не могут устранить даже авторизованные сервисные центры. И количество таких историй растет с геометрической прогрессией.

Источник:Cybertruckownersclub

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