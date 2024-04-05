Форум владельцев Tesla Cybertruck заполонили истории о поломках новых пикапов

Долгожданная модель Tesla Cybetruck появилась в конце прошлого года и сразу же вызвала ажиотажный спрос среди желающих ее приобрести.
Но даже тем, кому это удалось, пришлось столкнуться с неожиданными последствиями такой покупки. По крайней мере такой вывод можно сделать, если почитать профильный форум владельцев «Кибертраков».
Вот о каких поломках говорится в официальном сообществе людей, эксплуатирующих новые электрические пикапы Tesla:
Вслед за ним на проблемы с пикапом Tesla сетуют и другие новоиспеченные владельцы Cybertruck, причем на такие, которые приводят к авариям:
Еще один владелец Cybertruck заявил, что уже через два дня с момента покупки машины она просто перестала запускаться:
Кроме того, пользователи профильного форума Tesla рассказывают о проблемах с обзорностью за рулем, а также жалуются на бесконечные ошибки программного обеспечения, которые не могут устранить даже авторизованные сервисные центры. И количество таких историй растет с геометрической прогрессией.