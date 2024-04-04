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В новом Hyundai Santa Fe, ставшим похожим на Land Rover, нашли первую серьезную неисправность

Она связана с программным обеспечением камеры заднего вида

Текст: Михаил Романченко
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Hyundai представил новое поколение кроссовера Santa Fe, получившего брутальный дизайн в стиле Land Rover, в середине прошлого года. Спустя несколько месяцев машина поступила в продажу и даже стала доступна в России (параллельный импорт). Накануне автомобиль попал под первый отзыв из-за одной неисправности, затрагивающей около 18 тысяч машин.

Североамериканская организация NHTSA сообщила, что обнаружила в Santa Fe ошибку программного обеспечения, которая прямым образом влияет на безопасность движения. 

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Утверждается, что ошибка ПО может привести к тому, что изображение с камеры заднего вида в салоне Santa Fe будет заблокировано сообщением системы помощи при парковке.

На момент объявления отзывной кампании известно о нескольких дорожных инцидентах в Северной Америке, связанных с ошибкой программного обеспечения камеры заднего вида, но каждый из них обошелся без серьезных травм для их участников.

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Тем не менее всех владельцев потенциально неисправных машин (их около 18 тысяч) вскоре оповестят о необходимости посетить ближайший дилерский центр для проверки автомобилей и устранения дефекта. 

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Напомним, Hyundai Santa Fe 5 поколения сегодня продается не только в США, но и на российском рынке. За машины 2024 года выпуска просят от 5 миллионов 200 до 8 миллионов 50 тысяч рублей. 

Источник:Autoevolution

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