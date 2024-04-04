В новом Hyundai Santa Fe, ставшим похожим на Land Rover, нашли первую серьезную неисправность

Hyundai представил новое поколение кроссовера Santa Fe, получившего брутальный дизайн в стиле Land Rover, в середине прошлого года. Спустя несколько месяцев машина поступила в продажу и даже стала доступна в России (параллельный импорт). Накануне автомобиль попал под первый отзыв из-за одной неисправности, затрагивающей около 18 тысяч машин.

Североамериканская организация NHTSA сообщила, что обнаружила в Santa Fe ошибку программного обеспечения, которая прямым образом влияет на безопасность движения.

Утверждается, что ошибка ПО может привести к тому, что изображение с камеры заднего вида в салоне Santa Fe будет заблокировано сообщением системы помощи при парковке.

На момент объявления отзывной кампании известно о нескольких дорожных инцидентах в Северной Америке, связанных с ошибкой программного обеспечения камеры заднего вида, но каждый из них обошелся без серьезных травм для их участников.

Тем не менее всех владельцев потенциально неисправных машин (их около 18 тысяч) вскоре оповестят о необходимости посетить ближайший дилерский центр для проверки автомобилей и устранения дефекта.

Напомним, Hyundai Santa Fe 5 поколения сегодня продается не только в США, но и на российском рынке. За машины 2024 года выпуска просят от 5 миллионов 200 до 8 миллионов 50 тысяч рублей.