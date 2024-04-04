Популярную Toyota признали самым красивым автомобилем в мире

Всем известно, что автомобили Toyota очень надежны, но, как оказалось, они еще и очень красивы. Причем настолько, что некоторые модели этой компании опережают все остальные по этому параметру.

Накануне на автосалоне в Нью-Йорке состоялось вручение премии самому привлекательному автомобилю на планете. Неожиданно для многих им оказался Toyota Prius.

Знаменитый гибридный автомобиль собрал наибольшее количество голосов профессиональных дизайнеров, опередив 69 претендентов на это звание, среди которых были спортивные модели, седаны, хэтчбеки, кроссоверы и внедорожники.

Напомним, официальная премьера актуального, пятого по счету поколения «Приус» состоялась в 2022 году. Машина сохранила свой нестандартный внешний облик, свойственный всем ее предшественникам, но стала выглядеть гораздо современнее.

Хэтчбек перевели на модернизированную версию архитектуры TNGA, увеличили запас хода на электротяге, а также добавили ему мощное специальное исполнение.

В России цены на Toyota Prius 2024 года выпуска сегодня начинаются от 5 миллионов 320 тысяч рублей.