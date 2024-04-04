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Opel вернет модель Frontera: в Сеть утекло ее первое изображение

Машина станет компактным кроссовером, да еще и электрическим

Текст: Михаил Романченко
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О том, что компания Opel собирается возродить популярный внедорожник Frontera, стало известно еще прошлой осенью. Тогда сообщалось, что машина вернется в строй, но уже в виде компактного кроссовера и окажется чем-то вроде замены актуального «паркетника» Crossland.

Накануне в Сеть утекло первое изображение того, как будет выглядеть такой автомобиль. Параллельно с этим выяснилось, что новая Frontera будет продаваться в том числе в полностью электрической версии. 

Судя по единственному слитому в интернет снимку, машине достанется фирменный дизайн автомобилей Opel, напоминающий многие современные модели этой компании. 

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По информации инсайдеров, технически автомобиль будет родственником Citroen (e-) С3, но получит гораздо большие размеры, чем его соплатформенник. 

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Разумеется, свежая модель не будет иметь ничего общего с внедорожником, который ранее Opel продавал под именем Frontera.

Та машина представляла собой перелицованный Isuzu MU и была полноценным вездеходом, тогда как современный «Фронтера» станет обычным кроссовером, да еще и в версии с электрическим приводом, помимо которой для покупателей предложат модификации с обычными ДВС и «мягкими» гибридами. 

Премьера нового Opel Frontera состоится в течение этого года. 

Источник:AutoWeek
Фото:AutoWeek

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