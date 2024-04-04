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В 4,5 миллионах Honda CR-V, Civic, HR-V и даже NSX нашли проблему с топливным насосом

Россиянам придется разбираться с этой проблемой самостоятельно

Текст: Алексей Шмидт
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Японский автомобильный гигант Honda, славящийся надежностью своих автомобилей, в последнее время стал все чаще попадать в сложные ситуации, вынуждающие компанию проводить массовые отзывы своих автомобилей. 

Накануне на сайде Департамента инфраструктуры Японии была опубликована информация о грядущей сервисной кампании, затрагивающей около 4,5 миллионов автомобилей по всему миру.

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Речь идет об отзыве таких популярных моделей Honda как: Civic, Civic Type R, CR-V, HR-V, Odyssey, Accord, City, Jazz и даже суперкаров NSX (с 2017 по 2020 годов выпуска). Учитывая количество машин, которые попали под сервисный бюллетень, часть из них может сейчас эксплуатироваться и в России.

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Причина отзыва кроется в найденной в этих автомобилях неисправности с топливным насосом. По словам представителей Honda, он может перестать работать во время движения, тем самым остановив работу двигателя, что увеличивает риск аварий.

С владельцами потенциально неисправных машин свяжутся специалисты компании и проведут бесплатный ремонт, но России, разумеется, это не грозит, ведь японский автопроизводитель больше не работает на нашем рынке. Обладателям «Хонд» придется решать эту проблему самостоятельно и за свой счет. 

Источник:NHTSA

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