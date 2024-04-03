Кроссоверу Nissan X-Trail вернули «внедорожную» версию N-Trek

Компания Nissan много лет не использовала специальную версию N-Trek в своем семейном кроссовере X-Trail, но спустя пять лет решила, что ему сильно недостает ее в конкуренции с Toyota RAV4, у которого есть вариант Adventure. В итоге модификация, которую в «Ниссан» позиционируют как «внедорожную», вернулась в строй.

Первым рынком для X-Trail N-Trek стала Австралия. В основе специальной модификации лежит комплектация ST-L, но машина отличается от нее другим дизайном нижней части переднего бампера, светодиодными противотуманками, уникальным рисунком 18-дюймовых колесных дисков, а также глянцевой черной отделкой дверных ручек, крышек зеркал и рейтингов на крыше.

«Внедорожности» машине должна придать только специальная обивка сидений, выполненная из синтетической кожи с водостойкими свойствами, которую водитель не будет бояться испачкать на бездорожье.

Кроме ее X-Trail N-Trek может похвастать наличием внутри большого 12,3-дюймового сенсорного экрана мультимедийной системы и 12,3-дюймовой цифровой панели приборов плюс 10,8-дюймового проекционного экрана, но на офф-роудные характеристики они, разумеется, не окажут никакого влияния.

Технически кроссовер не изменится и получит под капот 2,5-литровый 4-цилиндровый бензиновый мотор, развивающий 183 лошадиные силы мощности и 245 Нм крутящего момента.

Пятиместную модификацию машины будут продавать с передним приводом, тогда как 7-местный вариант собираются предлагать только в версии 4WD.