У Toyota появился новый купе-кроссовер за 860 тысяч рублей

Индийский офис компании Toyota объявил о начале продаж нового купеобразного кроссовера Urban Cruiser Taisor, попутно назвав его цены. Как и ожидалось ранее, машина оказалась самой доступной в линейке японской марки в категории кросс-купе. Минимальную комплектацию автомобиля оценили в 7 миллионов 740 тысяч местных рупий, что эквивалентно сумме в 860 тысяч рублей по текущему курсу.

Toyota Urban Cruiser Taisor представляет собой аналог уже продающегося несколько лет кросс-купе (в том числе и в России) Suzuki Fronx. Машина выполнена в рамках кооперации двух компаний и идентична родственному «паркетнику» от «Сузуки» на 90 процентов.

10 процентов разницы касаются лишь небольших штрихов в дизайне, включая наличие у «Тойоты» собственной радиаторной решетки с сотовой структурой, а также пересмотренного переднего бампера и новых дневных ходовых огней.

Боковой профиль машины идентичен Suzuki Fronx за исключением свежих 16-дюймовых колесных дисков с алмазной огранкой. Что касается задней части, то она выделяется лишь слегка переработанным блоком фонарей со световой полосой.

В салоне Urban Cruiser Taisor полностью заимствует решения у соплатформенника и оснащен 9-дюймовым экраном мультимедийной системы с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay, а также обладает 360-градусной камерой, климат-контролем, беспроводной зарядкой для смартфонов и шестью подушками безопасности.

Новому кросс-купе Toyota достались те же моторы, что использует Suzuki Fronx. Машину будут продавать с безнаддувным 4-цилиндровым бензиновым двигателем объемом 1,2 л, который развивает максимальную мощность 89 л.с. и пиковый крутящий момент 113 Нм. Связку ему составит 5-ступенчатая механическая коробка передач или «робот».

Кроме того, у покупателей будет выбор из литрового 3-цилиндрового бензинового турбомотора, агрегатированного «механикой», «роботом» или 6-диапазонным «автоматом», а также 1,2-литрового бензинового «атмосферника», работающего на природном газе.