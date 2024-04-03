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В Испании распродадут больше 200 автомобилей наркоторговцев: среди них много грузовиков, мотоцикл и даже редкий Mercedes

Деньги с торгов пойдут на возмещение ущерба, нанесенного преступниками

Текст: Михаил Романченко
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Конфискация имущества преступников нормальная практика во многих странах мира. И Испания здесь не исключение. Судьба активов и инструментов часто является одинаковой – их распродают на аукционах.

Накануне один из таких торгов анонсировали в Мадриде. В нем примут участие сразу 237 лотов, большая часть из которых грузовые автомобили.

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Лот собираются разделить на четыре категории. Первая – машины для гражданского строительства (78 штук) от таких брендов как Caterpillar, Volvo, Nissan, Mercedes-Benz и Scania.

Кроме того, на аукцион выставят 66 седельных тягачей и самосвалов DAF, Renault, MAN и Iveco, а также 77 прицепов, полуприцепов и полувагонов.

В четвертую подгруппу войдут легковые машины (BMW X5 2005 года, Chevrolet Corvette 2004 года, Mercedes ML 2002 года, а также редчайший Mercedes-Benz 170S-T) и даже один мотоцикл (Honda CBR600 RR 2008 года). 

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В пресс-релизе местного правительства утверждается, что каждое транспортное средство «предварительно подвергалось детальному механическому осмотру, проводимому специалистами», а деньги, вырученные с торгов, будут направлены на возмещение ущерба обществу, нанесенного преступниками. 

Источник:Periodismodelmotor

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