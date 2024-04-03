В Сети показали кладбище роскошных автомобилей, где сотни Lamborghini и Ferrari брошены после жестких ДТП

Дубай – вотчина дорогих автомобилей. Но случается, что и они попадают в серьезные аварии. А те владельцы, которые не желают восстанавливать машины, отвозят их на свалку.

Арабский блогер с YouTube-канала «Discover Saeed» наведался на одно из таких кладбищ, где роскошные автомобили ждут, пока их продадут, либо отправят на металлолом. И обнаружил там сотни Ferrari, Lamborghini и McLaren.

Машины разбросаны по песчаному ландшафту и покрыты толстым слоем пыли, а также занесены песком.

Большинство из автомобилей находятся в плачевном состоянии, но есть один, который несмотря на наружные повреждения неплохо сохранился внутри. Этой машиной является Porsche (фото ниже).

Также на свалке нашлись такие желанные для многих модели как Ford Mustang и Chevrolet Corvette Stingray.

По словам блогера, несмотря на то, что само место выглядит как свалка, эта площадка принадлежит крупнейшему аукционному дому в мире под названием «Copart».

В отличие от остальных таких мест в Дубае, здесь нельзя купить машину по запчастям, либо в обход торгов. А если автомобилю долгое время не удается найти нового владельца, то его отправляют на металлолом.