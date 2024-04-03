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В Сети показали кладбище роскошных автомобилей, где сотни Lamborghini и Ferrari брошены после жестких ДТП

Все вместе они стоят баснословную сумму денег

Текст: Алексей Шмидт
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Дубай – вотчина дорогих автомобилей. Но случается, что и они попадают в серьезные аварии. А те владельцы, которые не желают восстанавливать машины, отвозят их на свалку. 

Арабский блогер с YouTube-канала «Discover Saeed» наведался на одно из таких кладбищ, где роскошные автомобили ждут, пока их продадут, либо отправят на металлолом. И обнаружил там сотни Ferrari, Lamborghini и McLaren.

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Машины разбросаны по песчаному ландшафту и покрыты толстым слоем пыли, а также занесены песком. 

Большинство из автомобилей находятся в плачевном состоянии, но есть один, который несмотря на наружные повреждения неплохо сохранился внутри. Этой машиной является Porsche (фото ниже).

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Также на свалке нашлись такие желанные для многих модели как Ford Mustang и Chevrolet Corvette Stingray.

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По словам блогера, несмотря на то, что само место выглядит как свалка, эта площадка принадлежит крупнейшему аукционному дому в мире под названием «Copart».

В отличие от остальных таких мест в Дубае, здесь нельзя купить машину по запчастям, либо в обход торгов. А если автомобилю долгое время не удается найти нового владельца, то его отправляют на металлолом. 

Фото:Discover Saeed

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