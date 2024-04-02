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Владелец Tesla Cybertruck установил на свою машину крутые 30-дюймовые колеса – фото

На них вряд ли удастя штурмовать бездорожье

Текст: Алиса Шашкова
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Пикап Tesla Cybertruck, вышедший в продажу осенью прошлого года, стал одним из самых желанных автомобилей на рынке. Машина могла похвастать своим фирменным дизайном, который многим понравился, но некоторым оказался не по вкусу. 

Одним из таких владельцев первых «Кибертраков» стал житель Техаса (США) Кори Джонс, который еще на этапе покупки машины решил, что его не устраивают стоковые колесные диски пикапа. В итоге он заказал колеса с собственным дизайном и размером 30 дюймов.

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Фотографии Cybertruck, обутого в новые огромные хромированные «катки», Джонс опубликовал на своих страницах в соцсетях. По его словам, диски принадлежат перу компании Forgiato и они без каких-либо серьезных модификаций встали на его пикап, хотя изначально такой экстремальный тюнинг вызывал вопросы.

Диски получили название Parlante и резко контрастируют с эстетикой Cybertruck, отличаясь не только своими размерами, рисунком и обилием хрома, но еще и тонкими покрышками, размер которых остается загадкой. 

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В комментариях к фотографиям пользователи Сети уверены, что такие колеса вряд ли подойдут для езды по пересеченной местности, но соглашаются, что они заметно меняют внешний вид электрического пикапа. 

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