В Россию начали ввозить новую модель Volkswagen

Компания Volkswagen имеет в Китае сразу несколько совместных предприятий с местными автопроизводителями, в рамках которых выпускает как оригиналы, так и аналоги своих популярных моделей. Одна из них – седан Passat. Автомобиль пользуется на мировом рынке высоким спросом, но в «Поднебесной» у него есть альтернативный вариант. Накануне стало известно, что его начали продавать и в России.

Редакция Daily-Motor.Ru проанализировала предложения «серых» автосалонов, выяснив, что недавно в их распоряжение прибыла партия из седанов VW Magotan 2024 года выпуска. Такие машины собирают в «Поднебесной» на мощностях совместного предприятия FAW-Volkswagen.

Автомобиль отличается от оригинального Passat не только дизайном, но и растянутой колесной базой, увеличенной на 80 мм. Благодаря прибавившей длине в салоне машины предусмотрено гораздо больше места для ног пассажиров, чем в европейском «Пассате».

В РФ VW Magotan привезли только в одном варианте – с 2-литровым бензиновым турбомотором мощностью 186 лошадиных сил, но в КНР седан предлагают еще и с 1,4-литровым «наддувным» агрегатом на 150 сил, а также с двухлитровым 220-сильным двигателем и гибридной силовой установкой. Всем агрегатам ассистирует 7-скоростной «робот».

В арсенал машины входит все, что необходимо машине такого класса: от светодиодной оптики до цифровой комбинации приборов и панорамной крыши.

Цены на VW Magotan 2024 производственного года в РФ сегодня составляют минимум 3 миллиона 950 тысяч рублей.