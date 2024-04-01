Daihatsu выпустит новый компактвэн Move несмотря на проблемы компании

Компания Daihatsu (принадлежит Toyota) в последнее время столкнулась с большими проблемами. Автопроизводителя, выпускающего бюджетные машины, обвиняют в мошенничестве при прохождении процедуры сертификации его моделей.

Все это привело к тому, что Daihatsu пришлось отменить премьеру нового поколения своего перспективного компактвэна Move. Но несмотря на все проблемы автомобиль увидит свет, хотя и годом позже, чем планировалось.

По информации портала «BestCarWeb», японская компания собирается представить новую генерацию модели Move в течение 2024 года. Ожидается, что автомобиль будет играть важную роль в качестве опоры компании и станет ее единственной новой моделью, которая появится в этом году.

Компактвэн собираются построить на платформе DNGA, а также придать ему стильный внешний облик с более агрессивным «передком» и другой кормой.

Одним из главных изменений в машине станет появление в ее конструкции вместо обычных раздвижных дверей, причем не с одной стороны, а сразу с двух. Благодаря такому инженерному решению садиться в автомобиль и выходить из него пассажирам станет гораздо проще.

Если инсайдерская информация подтвердится, то премьеру нового Daihatsu Move можно будет ждать ориентировочно осенью нынешнего года.