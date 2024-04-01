Самый дешевый купе-кроссовер Toyota, который представят на этой неделе: что о нем известно

Toyota продолжает свои партнерские отношения с Suzuki в области бейдж-инжиниринга и готовит очередной проект, напрямую связанный с одной из моделей своего земляка. Речь идет об аналоге кроссовера Suzuki Fronx, который с недавних пор продается и в России. Машину обещают представить уже на этой неделе. В преддверии премьеры мы выяснили все известные об автомобиле подробности.

В середине марта этого года руководство Toyota подтвердило, что презентация нового кросс-купе компании состоится 3 апреля. Машина получит название Taisor и окажется техническим клоном модели Suzuki.

Внешне новинке предстоит отличаться от своего родственника. По слухам, Taisor получит уникальную переднюю часть кузова с другими фарами, радиаторной решеткой и бампером, но в салоне будет повторять оригинальный Suzuki Fronx за исключением собственных шильдиков с названием марки.

Под капотом нового кросс-купе «Тойоты» должен расположиться 1,2-литровый 4-цилиндровый бензиновый двигатель, а также литровая «турботройка», которые переедут с модели «Сузуки».

Но «тойотовский» кроссовер, вероятно, дополнительно будет предлагать еще один силовой агрегат в виде 1,2-литрового бензинового мотора, работающего на природном газе (CNG).

Ожидается, что Toyota Taisor станет одним из самых недорогих кроссоверов в линейке марки, а также самым дешевым кросс-купе в гамме этого автопроизводителя.