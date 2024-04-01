ДомойАвтоновости сегодняНовое поколение кроссовера Ford EcoSport: как оно может выглядеть

Новое поколение кроссовера Ford EcoSport: как оно может выглядеть

Он появится в ближайшие годы

Текст: Алексей Шмидт
next gen ecosport front q 1711899897

Несколько недель назад компания Ford оформила патент на дизайн некоего компактного кроссовера, которым, по слухам, должно оказаться новое поколение популярной модели EcoSport.

Стиль его передней части кузова на изображениях был идентичен снимкам макета этого «паркетника», которые гуляли по интернету еще в конце 2020 года. Основываясь на всей имеющейся информации независимый дизайнер Эндрю Герреро показал, как может выглядеть серийная версия нового EcoSport.

3

Взглянув на изображения машины можно отметить, что компактный кроссовер заметно отличается от своего предшественника. Машина выделяется на фоне предыдущего поколения новым языком дизайна Ford с собственной 8-угольной решеткой радиатора, окруженной фирменным светодиодным освещением.

Фары и противотуманные фонари обладают вертикальной формой и проходят от нижней до верхней части бампера.

Кроме того, новому EcoSport могут достаться выступающие колесные арки и скульптурные нижние панели, а ярко выраженные задние крылья придадут автомобилю мускулистый вид. 

next gen ecosport rear q 1711899897

Задняя часть машины может оказаться близка по дизайну к таким моделям как Escape и Territory, получив схожие фонари, а также серебристую накладку на бампере. 

В качестве платформы новый Ford EcoSport, скорее всего, будет использовать архитектуру Global B. Ранее она легла в основу «паркетника» Puma, также фургонов Transit Courier и Tourneo Courier. «Тележка» способна поддерживать как двигатели внутреннего сгорания, так и гибридные, а также электрические силовые агрегаты. 

Премьера нового Ford EcoSport должна состояться в ближайшие годы. 

Источник:Top Gear
Фото:ANDREW GUERRERO

Интересное по теме:

Рекомендуем:

Самый дешевый купе-кроссовер Toyota, который представят на этой неделе: что о нем известно

Хэтчбек Fiat Panda хотят сделать одним из самых дешёвых электромобилей в Европе

Названы автомобили с самыми ужасными мультимедийными системами

Британцы назвали кемпер на базе Lada Granta идеальным, но с одним нюансом

Красную Toyota Supra Turbo Mk4 оставили на 13 лет без движения: что с ней стало

Это самые необычные двигатели, когда-либо устанавливавшиеся в серийные машины

Пять дилерских центров Nissan заплатят 175 миллионов рублей за попытку ограбить клиентов

В Россию начали ввозить малоизвестный кроссовер Honda, который стоит дешевле, чем «Москвич»

Британцы называли подержанный кроссовер 4×4, который лучше не покупать

Самый маленький и дешевый кроссовер Ford: инсайдеры показали как он будет выглядеть

© Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+