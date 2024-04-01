Новое поколение кроссовера Ford EcoSport: как оно может выглядеть

Несколько недель назад компания Ford оформила патент на дизайн некоего компактного кроссовера, которым, по слухам, должно оказаться новое поколение популярной модели EcoSport.

Стиль его передней части кузова на изображениях был идентичен снимкам макета этого «паркетника», которые гуляли по интернету еще в конце 2020 года. Основываясь на всей имеющейся информации независимый дизайнер Эндрю Герреро показал, как может выглядеть серийная версия нового EcoSport.

Взглянув на изображения машины можно отметить, что компактный кроссовер заметно отличается от своего предшественника. Машина выделяется на фоне предыдущего поколения новым языком дизайна Ford с собственной 8-угольной решеткой радиатора, окруженной фирменным светодиодным освещением.

Фары и противотуманные фонари обладают вертикальной формой и проходят от нижней до верхней части бампера.

Кроме того, новому EcoSport могут достаться выступающие колесные арки и скульптурные нижние панели, а ярко выраженные задние крылья придадут автомобилю мускулистый вид.

Задняя часть машины может оказаться близка по дизайну к таким моделям как Escape и Territory, получив схожие фонари, а также серебристую накладку на бампере.

В качестве платформы новый Ford EcoSport, скорее всего, будет использовать архитектуру Global B. Ранее она легла в основу «паркетника» Puma, также фургонов Transit Courier и Tourneo Courier. «Тележка» способна поддерживать как двигатели внутреннего сгорания, так и гибридные, а также электрические силовые агрегаты.

Премьера нового Ford EcoSport должна состояться в ближайшие годы.