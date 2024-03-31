Хэтчбек Fiat Panda хотят сделать одним из самых дешёвых электромобилей в Европе

Концерн Stellantis, похоже, понимает, что будущее за электромобилями и не мешает Fiat расширять гамму его «электричек». Недавно их число пополнилось моделями 500e и 600e, но на этом дело не закончится.

В ближайшее время итальянский автопроизводитель выпустит небольшой электрический хэтчбек с известным именем Panda, которому предстоит стать одним из самых дешевых электромобилей в Европе.

Голландский портал «AutoWeek» заглянул в будущее и пофантазировал на тему того, как будет выглядеть полностью электрическая «Панда».

Машина не будет прямым преемником текущей модели, а получит собственный дизайн со светодиодными линиями ДХО, растянувшимися от одного крыла до другого, а также заглушкой на месте радиаторной решетки, широким пластиковым обвесом спереди и по бокам, а также сквозными задними фонарями квадратной формы со скруглёнными углами.

В качестве «тележки» для электрической Panda выступит не платформа e-CMP, а архитектура, которую Stellantis называет Smart Car.

Длина новинки может увеличиться до 4 метров с нынешних 3,7, а под капотом автомобиля расположиться электромотор на 113 лошадиных сил, черпающий энергию из тягового аккумулятора емкостью 44 кВт/ч.

Такое сочетание обеспечит электрической «Панде» запас хода примерно в 320 километров, но в самой доступной версии этот показатель сократится до 200 км.

Премьера такого электромобиля должна состояться в ближайшие пару лет.