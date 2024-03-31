Красную Toyota Supra Turbo Mk4 оставили на 13 лет без движения: что с ней стало

Сложно сказать, где чаще всего бросают автомобили, но точно не возле своего же дома, особенно, когда их владелец жив и здоров. Один из таких случаев стал известен блогерам из «WD Detailing», которые осмотрели машину и в конечном счете привели ее в порядок.

По словам авторов канала, владелец этой Supra Turbo купил ее новой в 2001 году и проездил на ней около 10 лет, но затем его семья начала расти и понадобились гораздо более вместительные машины. А японский суперкар был припаркован на заднем дворе, где в итоге простоял без движения с 2011 года (около 13 лет).

В видеоролике, опубликованном на YouTube, красная Supra выглядит так, будто утонула в грязи.

Она окружена мешками для мусора, разбросанными по всему двору, а на задней части кузова виден мох. Но явных следов ржавчины на удивление нет, чего не скажешь о тормозных дисках и суппортах.

Длительное нахождение без движения привело к тому, что интерьер машины покрылся следами плесени, а пространство под капотом обжили грызуны и муравьи.

С помощью детейлинг-процедур внешний облик Supra удалось вернуть практически к тому состоянию, в котором он был в 2011 году, однако техническая часть автомобиля все еще нуждается в полноценном обслуживании и замене множества резиновых деталей.