В Россию начали ввозить малоизвестный кроссовер Honda, который стоит дешевле, чем «Москвич»

Honda известна тем, что выпускает многочисленное количество кроссоверов и внедорожников, популярных во всем мире. Но среди них есть несколько моделей, которые могут быть неизвестны большинству покупателей. Один из таких «паркетников» накануне начали ввозить в Россию по параллельному импорту.

По информации Daily-Motor.Ru, «серые» автосалоны начали торговать в РФ новыми кроссоверами Honda M-NV. Партия из машин, выпущенных в 2024 году, накануне добралась до нескольких дилеров.

M-NV представляет собой электрическую модификацию компактного SUV Honda HR-V, которая отличается от оригинала не только технически, а еще и внешне.

Машина была разработана специально для китайского рынка и выпускается там на совместном заводе Dongfeng и Honda, откуда недавно ее начали поставлять в РФ.

Оснащение завезенных в Россию машин включает в себя электрический двигатель, мощность которого составляет 163 л.с. Ассистирует ему тяговая батарея на 61,3 кВт/ч, обеспечивающая компактному японскому «паркетнику» длиной всего 4,3-метра запас хода на одном заряде до 480 километров.

За новые Honda M-NV в России сейчас просят от 3 миллионов 200 тысяч рублей, что на 750 тысяч рублей дешевле, чем стоит аналогичный по габаритам «отечественный» электрический кроссовер «Москвич 3е».