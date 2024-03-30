В Россию приехала мини-версия легендарного минивэна Mitsubishi Delica

Компания Mitsubishi прославилась в России в 90-х не только своими легендарными моделями Lancer и Pajero, но и минивэном Delica, который неожиданным образом оказался для многих отличным «проходимцем» и очень надежным автомобилем. Спустя более трех десятилетий с момента первых поставок «Делики» на наш рынок в Россию привезли автомобиль с тем же названием, но совершенно иным форматом.

По информации Daily-Motor.Ru, несколько «серых» дилеров, специализирующихся на торговле параллельно импортированными машинами, привезли в РФ новые минивэны Mitsubishi Delica Mini. Праворульные автомобили были выпущены в 2024 году и прибыли к нам напрямую из Японии.

Что интересно с оригинальной «Деликой» или даже ее современной версией D:5, построенной на платформе кроссовера Outlander, новинка не имеет ничего общего. Машина представляет собой микровэн, представляющий собой разновидность сити-кара Mitsubishi eK X Space.

У автомобиля маленький кузов длиной всего 3,4-метра и шириной 1,5-метра, а также салон, умещающий внутри только 4 человек, а также компактный багажник с водостойкой обивкой.

Несмотря на «внедорожное» название, в базе Delica Mini только переднеприводная, а вариант 4×4 идет за доплату.

В Россию приехали машины, оснащенные 660-кубовыми моторами в атмосферном и турбированном вариантах на 52 и 64 лошадиные силы соответственно. Связку обоим составляет довесок в виде стартер-генератора, а также бесступенчатая коробка передач.

Цены на автомобили начинаются с отметки в 2 миллиона 145 тысяч рублей, что эквивалентно стоимости «топовых» Lada Vesta Sport.