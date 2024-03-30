Управляющий многоквартирного дома за ночь замуровал BMW своего арендатора

Жить в многоквартирных домах бывает непросто. Причем касается это не только России, но и Европы, где периодически случаются конфликты между арендаторами и управляющими.

Накануне в Сети завирусились кадры с телевизионного видеоролика, в котором владелец BMW 4-Series Gran Coupe из Испании вызволяет свою машину из западни, созданной всего за одну ночь администратор дома, уставшим бороться с тем, что тот паркуется не там, где нужно.

По словам очевидцев, инцидент произошел в Мадриде. Управляющий домом заказал услуги строительной бригады, которая за одну ночь поменяла планировку внутреннего паркинга, перегородив выезд для белого BMW стеной, адаптированной по габаритам под заднюю часть 4-Series.

Когда владелец вернулся на парковку, он обнаружил, что его машины нет, а затем понял, что она по-прежнему стоит на том же месте, но уже за стеной. Единственным решением для него вызволить замурованный BMW оказалось разбить стену молотком.

По словам обладателя 4-Series, парковочное место, где он постоянно ставит машину, принадлежит только ему, но администрация с этим не согласна и утверждает, что оно находится в общественном пользовании.

Никто не собирается признавать свою неправоту, а значит конфликт будет разгораться с новой силой.