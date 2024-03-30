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Управляющий многоквартирного дома за ночь замуровал BMW своего арендатора

Чтобы выехать с парковки мужчине пришлось выбивать стену

Текст: Алексей Шмидт
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Жить в многоквартирных домах бывает непросто. Причем касается это не только России, но и Европы, где периодически случаются конфликты между арендаторами и управляющими. 

Накануне в Сети завирусились кадры с телевизионного видеоролика, в котором владелец BMW 4-Series Gran Coupe из Испании вызволяет свою машину из западни, созданной всего за одну ночь администратор дома, уставшим бороться с тем, что тот паркуется не там, где нужно.

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По словам очевидцев, инцидент произошел в Мадриде. Управляющий домом заказал услуги строительной бригады, которая за одну ночь поменяла планировку внутреннего паркинга, перегородив выезд для белого BMW стеной, адаптированной по габаритам под заднюю часть 4-Series. 

Когда владелец вернулся на парковку, он обнаружил, что его машины нет, а затем понял, что она по-прежнему стоит на том же месте, но уже за стеной. Единственным решением для него вызволить замурованный BMW оказалось разбить стену молотком. 

bmw owner has to hammer his car out of the wall built around it overnight 1

По словам обладателя 4-Series, парковочное место, где он постоянно ставит машину, принадлежит только ему, но администрация с этим не согласна и утверждает, что оно находится в общественном пользовании.

Никто не собирается признавать свою неправоту, а значит конфликт будет разгораться с новой силой. 

Источник:Motor.Elpais

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