Новый Nissan Leaf станет крутым кроссовером: вот как он может выглядеть

Первый Nissan Leaf увидел свет в 2011 году. Это был японский компактный автомобиль с необычным дизайном, который стал одним из пионеров сегмента электрокаров. За ним последовало второе поколение, появившееся в 2018 году, но оно оказалось гораздо менее успешным. Теперь в Nissan хотят вернуть эту знаковую модель в список самых продаваемых в линейке марки, но в совершенно ином виде.

Как будет выглядеть новый Leaf показали дизайнеры американского портала «Motor1», опубликовавшие рендеры такого автомобиля.

Судя по изображениям, новому Leaf предстоит переквалифицироваться из хэтчбека в кроссовер с купеобразным силуэтом, который сегодня привлекает молодёжную аудиторию.

В основу концепции машины лег прототип Chill-Out 2021 года (на фото выше), но его художники постарались сделать более реалистичным и близким к «товарной» форме.

Спереди автомобиль может похвастать необычной светотехникой, выполненной из пяти горизонтальных светодиодных полос с обоих сторон, а также основными блоками фар, встроенными в нижнюю часть бампера. Радиаторной решетки у кроссовера нет, так как она ему не нужна, ведь Leaf останется чистым электромобилем.

На месте заглушки установлен светящийся логотип Nissan, а дверные ручки по бокам спрятаны в кузове.

Машина будет позиционироваться как младшая сестра Nissan Ariya, а значит унаследует у своего родственника дизайнерские решения в интерьере, включая аналогичную компоновку элементов управления и графику.

Никаких подробностей о том, чего ждать от двигателей и аккумуляторов грядущей модели, пока нет. Но существует неофициальная информация, что автомобиль построят на платформе CMF-EV и наградят его электромотором на 394 л.с. и батареями ёмкостью 66 и 91 кВт/ч.

Дебют кроссовера Nissan Leaf запланирован на середину 2025 года.