Коллекцию из 200 брошенных на десятилетия ретро-автомобилей случайно обнаружили в Южной Африке

Луис Кутцер был одним из самых известных коллекционеров автомобилей в Южной Африке. Он погиб вместе с женой в дорожно-транспортном происшествии в начале 2020 года.

В течение следующих двух лет часть его коллекции, оцениваемая примерно в 400 автомобилей, была продана по частям на различных аукционах.

Но недавно наследники Кутцера случайно обнаружили огромный амбар на семейном участке земли, уже выставленном на продажу, который хранил внутри машины, о наличии которых они раньше и не догадывались.

В сарае нашлось по меньшей мере около 200 автомобилей, среди которых примерно семь десятков раритетных Mercedes-Benz. В основном это модели, выпущенные в период с 1950 по 1980 годы: W111, W114 и W123. Некоторые из них были переделаны в пикапы – кузова, которые пользуются высоким спросом среди южноафриканцев.

Помимо «Мерседесов» в заброшенном амбаре обнаружились машины со всего мира, в том числе итальянские, американские, немецкие и французские. В коллекции, покрытой толстым слоем пыли, отметились: Alfa Romeo Alfa 6, Cadillac Sedan deVille, Audi 100 S, полицейский Ford-100, а также Peugeot 404, 405 и 504.

Весь этот автопарк уже отмыли, отполировали и выставили в качестве лотов ближайшего онлайн-аукциона Chant Lab, победители которого будут объявлены 3 апреля.