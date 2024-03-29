Как будет выглядеть новый флагманский кроссовер Audi Q9: первое изображение без камуфляжа

Бренд из Ингольштадта собирается выпустить новый кроссовер, которому достанется статус флагманского SUV немецкой марки. Автомобилю предстоит бороться за покупателей с роскошными конкурентами в лице BMW X7, Mercedes-Benz GLS и, возможно, даже моделью Maybach. Чего можно ожидать от дизайна Audi Q9 показали независимые дизайнеры из Испании.

Автомобильный художник, работающий на издание «Motor.es», выложил первый рендер Q9, на котором машина полностью лишена защитной маскировки. Как можно заметить на нем, кроссовер обзаведется высокой линией крыши и почти вертикальными стойками, что создаст для новинки нехарактерные для моделей Audi пропорции кузова.

Спереди Q9 ждет появления двухуровневой оптики со сложным дизайном, по центру которой расположится 8-угольная радиаторная решетка с сетчатым рисунком и встроенным в нее логотипом в виде четырех колец, полностью хромированного покрытия.

Снизу в бампере выделят достаточно места для воздухозаборника с ячеистым наполнением, а дверные ручки спрячут в кузове.

По слухам, длина модели Q9 составит около 5,2-метров. Этого будет более чем достаточно, чтобы обеспечить внутри машины пространство для семи пассажиров, более вместительное, чем даже в Bentley Bentayga. Но продавать кроссовер будут не только с 7-местным салоном, а еще и в 5-местной и 4-местной конфигурациях.

Технические подробности о проекте засекречены, но ходят слухи, что Q9 разделит линейку с моделью Q8. Презентация флагманского кроссовера Audi намечена на 2027 год.