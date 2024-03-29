Младший брат Toyota Land Cruiser 250/Prado: что о нем известно

Новое поколение внедорожника Toyota Land Cruiser (он же 250 или Prado) появилось в августе прошлого года. В кулуарах презентации модели руководство «Тойоты» намекнуло, что собирается выпустить младшую версию этой модели, которая окажется гораздо компактнее и, соответственно, дешевле оригинала. Чего ждать от этой модели в материале Daily-Motor.Ru.

Название

В ноябре 2023 года Toyota подала заявку на регистрацию товарного знака Land Cruiser FJ, что явно указывало на намерение присвоить это название младшему «Ленд Крузеру».

Дизайн

Судя по первому тизеру, появившемуся в середине прошлого года, машине предстоит выглядеть как небольшой внедорожник с квадратным кузовом. У автомобиля будет высокий клиренс, а также дизайн, роднящий его с концепт-каром Compact Cruiser EV образца 2021 года.

Размеры

Согласно слухам, пришедшим из Японии, по габаритам Land Cruiser FJ должен оказаться сопоставим с компактным кроссовером Corolla Cross. Его длина может составить 4,5-метра, ширина – 1,8-метра, но высота окажется больше, чем в случае с «паркетником», превысив отметку в 1,6-метра.

Платформа

Идея небольшого внедорожника с именем Land Cruiser выглядит очень захватывающей, но пока неясно, как Toyota собирается ее реализовать в отсутствии готовой архитектуры для автомобиля такого размера.

Ожидалось, что инженеры компании адаптируют платформу TNGA-F под нужные размеры, но недавно выяснилось, что в «Тойоте» могут задействовать для этой задачи платформу своего пикапа Hilux Champ, который продается в Таиланде с прошлого года.

Сроки премьеры и цены

Недавние слухи говорят о том, что премьера нового Toyota Land Cruiser FJ может состояться уже к концу 2024 года. Что касается цен, то машина точно окажется дешевле Land Cruiser 250/Prado, за который в США просят от 57 тысяч долларов (5,3 миллиона рублей).

Более-менее реалистичной цифрой кажется сумма в 40 тысяч долларов, что эквивалентно 3,7 миллионам рублей по текущему курсу.