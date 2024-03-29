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Младший брат Toyota Land Cruiser 250/Prado: что о нем известно

Подробностей становится всё больше и больше

Текст: Михаил Романченко
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Новое поколение внедорожника Toyota Land Cruiser (он же 250 или Prado) появилось в августе прошлого года. В кулуарах презентации модели руководство «Тойоты» намекнуло, что собирается выпустить младшую версию этой модели, которая окажется гораздо компактнее и, соответственно, дешевле оригинала. Чего ждать от этой модели в материале Daily-Motor.Ru.

Название

В ноябре 2023 года Toyota подала заявку на регистрацию товарного знака Land Cruiser FJ, что явно указывало на намерение присвоить это название младшему «Ленд Крузеру». 

Дизайн

Toyota Compact Cruiser EV 114062022111855

Судя по первому тизеру, появившемуся в середине прошлого года, машине предстоит выглядеть как небольшой внедорожник с квадратным кузовом. У автомобиля будет высокий клиренс, а также дизайн, роднящий его с концепт-каром Compact Cruiser EV образца 2021 года. 

Размеры

Toyota Compact Cruiser EV 3 large

Согласно слухам, пришедшим из Японии, по габаритам Land Cruiser FJ должен оказаться сопоставим с компактным кроссовером Corolla Cross. Его длина может составить 4,5-метра, ширина – 1,8-метра, но высота окажется больше, чем в случае с «паркетником», превысив отметку в 1,6-метра. 

Платформа

toyota compact cruiser ev 6

Идея небольшого внедорожника с именем Land Cruiser выглядит очень захватывающей, но пока неясно, как Toyota собирается ее реализовать в отсутствии готовой архитектуры для автомобиля такого размера.

Ожидалось, что инженеры компании адаптируют платформу TNGA-F под нужные размеры, но недавно выяснилось, что в «Тойоте» могут задействовать для этой задачи платформу своего пикапа Hilux Champ, который продается в Таиланде с прошлого года. 

Сроки премьеры и цены

Недавние слухи говорят о том, что премьера нового Toyota Land Cruiser FJ может состояться уже к концу 2024 года. Что касается цен, то машина точно окажется дешевле Land Cruiser 250/Prado, за который в США просят от 57 тысяч долларов (5,3 миллиона рублей).

Более-менее реалистичной цифрой кажется сумма в 40 тысяч долларов, что эквивалентно 3,7 миллионам рублей по текущему курсу. 

Источник:Daily-Motor.Ru

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