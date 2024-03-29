В Россию приехал премиальный вариант Honda Civic за 6 миллионов рублей

Модель Civic является одной из самых надежных и популярных в линейке японской марки Honda. Неудивительно, что именно она легла в основу свежего лифтбэка суббренда Acura, представляющего собой премиальную версию этой «Хонды». Модель увидела свет несколько лет назад, а накануне выяснилось, что ее начали ввозить в Россию.

Как стало известно Daily-Motor.Ru, параллельные импортеры наладили ввоз в РФ автомобиля Acura Integra. Машины приехали к нам из США, где их выпускают на заводе Honda в Мэрисвилле.

У Integra за океаном имеется сразу две модификации: обычная с полуторалитровым «наддувным» двигателем мощностью 203 лошадиные силы, а также вариант Type S с 2-литровым турбомотором на 324 л.с.

В Россию пока прибыла самая простая версия, использующая младший мотор в связке с вариатором и передним приводом.

Арсенал автомобиля выглядит подстать премиальному статусу Acura и включает в себя цифровую комбинацию приборов диагональю 10,2-дюйма, климатическую систему, «круиз», проекцию на ветровое стекло, обогревы и вентиляцию кресел, а также широкий список систем безопасности и водительских ассистентов.

Порядок цен на машину оказался следующим: за начальные версии Honda Integra 2024 года выпуска у нас сейчас просят от 6 миллионов рублей. Это примерно в 2-2,5 раза дороже, чем сегодня в России стоят родственные этой модели Honda Civic.