Новое поколение самого большого кроссовера Hyundai: как оно будет выглядеть

Компания Hyundai продолжает работы над новым, вторым по счету поколением своего флагманского кроссовера Palisade. О том, что премьера такого автомобиля уже не за горами свидетельствует появление все большего количества шпионских фотографий машины.

Каждый раз кроссовер попадает в объективы фотошпионов в плотной маскировке, так что рассмотреть все изменения в его дизайне невозможно. Но это удалось сделать дизайнерам ателье «NYMammoth», опубликовавшим рендер нового Palisade без камуфляжа.

Изображение было смоделировано на основе снимка прототипа свежего «Палисад», заснятого на одной из парковок в Южной Корее в ракурсе три четверти.

Судя по нему, машину ждет появление более мужественного экстерьера с брутальной передней частью кузова, где в глаза бросаются Г-образные светодиодные дневные ходовые огни, под которыми расположится большой прямоугольный блок основного света.

Решетка радиатора кроссовера подвергнется полной переделке, получив новый рисунок и став заметно крупнее по сравнению с предшественницей, а бампер сменит форму и обзаведется серебристыми накладками.

Небольшие изменения могут произойти и с боковинами Palisade, где изменятся выштамповки на дверях и крыльях, а также появится более широкие накладки из неокрашенного пластика.

Как может поменяться корма машины не показали, но в этой части переделке точно подвергнутся фонари, крышка багажника и бампер.

В основу нового Palisade, по слухам, должна лечь свежая платформа. Впрочем, никаких подробностей о ней пока нет, как и о том, когда стоит ждать появления такого кроссовера. Тем не менее, корейские СМИ уверяют, что премьера машины уже не за горами и состоится в 2025 году.