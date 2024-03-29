Nissan хочет вернуть в строй рамный внедорожник Xterra

Рамные внедорожники вновь становятся популярными на мировом рынке, а компании, занимающиеся их производством, раздумывают о том, чтобы возвращать в свои линейки модели уже казалось бы канувшие в Лету. Не исключено, что вскоре на такой шаг решится и Nissan, руководство которого рассматривает возрождение рамного вездехода Xterra.

Nissan X-Terra сейчас продается, но только в Китае и в России (у нас машина зовется Oting Paladin). Машину выпускает совместное предприятие Nissan и Dongfeng. При этом автомобиль сильно отличается от оригинала. К примеру, она короче, чем настоящая Xterra, а также оснащена другим мотором.

По новой информации, раскрытой журналистами портала «Autoblog», топ-менеджмент Nissan начал активно интересоваться перспективами, которые рисуют им маркетологи компании в отношении появления нового поколения глобального внедорожника Xterra.

По словам инсайдров, внедорожник должен стать «аутентичным» и «серьезным вездеходом», а также оказаться относительно доступным автомобилем.

Несмотря на то, что пока проект находится только на этапе рассмотрения, журналисты уже называют машину потенциальным конкурентом свежего Toyota 4Runner, готовящегося к производству.

Напомним, оригинальный Xterra был снят с конвейера почти десять лет назад. Внедорожник оснащался 4-литровым мотором V6, выдающим 261 лошадиную силу и 381 Нм крутящего момента, а также 6-ступенчатой «механикой» и 5-скоростным «автоматом». Покупатели могли выбирать между версиями с задним или полным приводом.

У машины была также «экстремальная» модификация Pro-4X, отличавшаяся наличием защиты днища, заднего дифференциала с электронной блокировкой и внедорожной подвески с амортизаторами фирмы Bilstein.