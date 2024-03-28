В Toyota наконец-то определились с датой релиза нового Land Cruiser 250/Prado 

Не так давно в Японии на автовозах была запечатлена партия новых внедорожников Toyota Land Cruiser 250/Prado, которые, очевидно, готовились к отправке в местные автосалоны.

Изначально предполагалось, что машины доедут до них в середине февраля, но эти сроки были сдвинуты из-за того, что автомобили не успели пройти процедуру сертификации. Впрочем теперь, похоже, в «Тойоте» определились с окончательной датой релиза «250-го» (либо Prado в зависимости от рынка сбыта).

Как пишет издание «BestCarWeb», официальные продажи нового Land Cruiser 250/Prado в Японии начнутся 18 апреля 2024 года. Если эта дата подтвердится, то внедорожник опоздает в «стране восходящего солнца» примерно на 2 месяца.

Что интересно, дилеры компании до сих пор не оповещены о том, каких цен ждать от нового Prado.

Эту информацию руководство Toyota хранит в строжайшем секрете и обещает раскрыть примерно за неделю до запуска внедорожника в продажу, то есть ориентировочно 11 апреля.

Напомним, премьера нового поколения Toyota Land Cruiser 250/Prado состоялась в середине прошлого года, а уже в ноябре перекупщики начали предлагать машину для покупателей в России даже несмотря на то, что ее официальные продажи еще не начались ни в Китае, ни в США (там они стартуют только ближе к лету), ни даже в Японии.

За привилегию стать одним из первых обладателей этой модели в РФ они предлагали заплатить 10 миллионов рублей.