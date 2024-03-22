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Новый Toyota Land Cruiser 250 продолжит быть Prado: машины со старым названием засняли на автовозе

Внедорожник должен сохранить легендарное имя, но не на всех рынках

Текст: Алексей Шмидт
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Спустя почти восемь месяцев после мировой премьеры Toyota Land Cruiser 250 компания Toyota начала отгружать дилерам первые экземпляры таких внедорожников.

В Сети появились фотографии таких машин, установленных на автовозы, но интерес японских СМИ вызвало совсем не это, а то, что на них видны видно шильдики с названием Prado.

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На мировой премьере в Японии было заявлено, что Toyota Land Cruiser 250 не является преемником «Прадо», но, судя по всему, машина получит это знаменитое имя на отдельных рынках даже несмотря на планы дистанцироваться от него со стороны руководства компании. 

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Заснятые во время отгрузки внедорожники представляли собой автомобили в разных цветах кузова, комплектациях, а также с разным оснащением.

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К примеру, некоторые машины (черные экземпляры) были укомплектованы трехствольными линзованными фарами прожекторного типа, тогда как в остальных вариантах установлена рефлекторная оптика. 

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Кроме того, среди автомобилей можно заметить модификацию 250/Prado с круглыми фарами (спецсерия First Edition), которые являются отсылками к первым «Прадо». 

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Напомним, прием заказов на Toyota Land Cruiser 250 стартовал еще в прошлом году. Более того, заявки начали собирать и в России, но не официальные дилеры, а параллельные импортеры. За такую привилегию тогда предлагали выложить минимум 10 миллионов рублей. 

Фото:BestCarWeb

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