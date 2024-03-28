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Ультра-редкий кроссовер Toyota RAV4 EV с заводским двигателем Tesla продают за 500 тысяч рублей

Он проезжает на одном заряде всего 165 километров

Текст: Алексей Шмидт
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Кроссовер RAV4 очень популярен не только в России, но и заграницей, являясь самым продаваемым автомобилем сегмента SUV в линейке Toyota. Но мало кто знает, что у этой машины когда-то была полностью электрическая модификация.

Причем продавалась она даже в нескольких поколениях и использовала оригинальный электромотор Tesla, а также комплект литий-ионный батарей этой компании. Накануне такой очень редкий автомобиль выставили на продажу.

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Причина, по которой RAV4 EV так малоизвестен, связана с тем, что его общее производство было ограничено всего несколькими тысячами экземпляров. Машина была чем-то вроде эксперимента для Toyota и проект быстро был свернут.

Тем не менее, некоторые хорошо сохранившиеся автомобили иногда появляются на различных аукционах, на которых за них просят вполне вменяемые по современным меркам цены.

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К примеру, владелец выставленного на продажу накануне RAV4 EV 2014 года выпуска, проехавшего 31 тысячу миль (примерно 50 тысяч километров), с большой долей вероятности продаст его за сумму, эквивалентную 500 тысячам рублей (сейчас крайней ставкой за него является цифра в 5 тысяч 200 долларов и особого ажиотажа не наблюдается). 

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Автомобиль оснащен электромотором, передающим крутящий момент исключительно на передние колеса. Его мощность составляет мизерные по нынешним временам 154 лошадиные силы, а дальность хода на одном заряде равна всего 165 километров.

Фото:Cars And Bids

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