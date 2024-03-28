В Россию привезли лучший автомобиль в мире в 2024 году

Компания Kia уже давно не выпускает свои машины в РФ и не ввозит их по официальным каналам. Вместо этого поставками таких автомобилей занимаются параллельные импортеры. Недавно они начали привозить к нам кроссовер Kia, который считается особенным в 2024 году.

По данным Daily-Motor.Ru, в Россию привезли «паркетники» Kia EV9. Это автомобили 2024 года выпуска, которые прибыли в Россию по альтернативным каналам ввоза.

Выбор машин пока небольшой, но включает в себя как околобазовый вариант с задним приводом, так и «топовый» полноприводный вседорожник. Мощность обоих составляет 385 лошадиных сил, а запас хода на одном заряде батареи равен 450 километров.

Kia EV9 примечателен тем, что именно он назван лучшим автомобилем в мире в 2024 году. Электрический корейский кроссовер получил награду Word Car Awards, удостоившись сразу двух престижных титулов: «Мировой автомобиль года» и «Мировой электромобиль».

Ранее Kia EV9 собрал еще ряд призов, в том числе победу в категории «Лучшие семейные автомобили» конкурса Golden Steering Wheel Awards, а также «Лучший внедорожник года в США» и «Лучший внедорожник премиум-класса» по версии Newsweek Autos Awards.

В России цены на эту модель Kia стартуют от 6 миллионов 900 тысяч рублей, но могут доходить до отметки в 11 миллионов 250 тысяч рублей.