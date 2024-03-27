Владелец Tesla, изменяющий жене, выяснил, что его машина делится с ней всей информацией 

Компания Tesla является завсегдатаем популярного форума «Reddit», на страницах которого владельцы таких машин делятся как плюсами, так и обнаруженными недостатками в своих машинах.

Об одном из них накануне рассказал владелец кроссовера Model Y с ником «Agitated_Sugar_7738», заявив, что Tesla делится информацией с его женой. Причем той, которую он хотел бы скрыть от супруги.

После того, как мужчина приобрел свой автомобиль ему было необходимо загрузить на свой смартфон приложение, чтобы разблокировать машину. Но внезапно выяснил, что его жена может получить из этого же приложения немало ценной для нее информации:

В комментариях к этому посту другие обладатели Tesla делятся лайфхаками, как сделать так, чтобы вторая половинка ничего не знала о местоположении машины.

К примеру, пользователь «JadenMe80» рекомендует просто лгать, объясняя, что для супруги или супруга нельзя создать учетную запись. В таком случае им каждый раз придется использовать ключ-карту.

Что интересно, отменить уже данный доступ к машине другим людям бывает непросто. Одна из пользовательниц форума заявила, что попросила Tesla отключить мобильный доступ к автомобилю для своего супруга, что привело к сбою в программном обеспечении машины.