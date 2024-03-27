В России начали продавать новый японский седан, который стоит как Lada Vesta

Компания Honda представила концепт этой модели, являвшейся эксклюзивном для китайского рынка, еще в 2013 году. Впоследствии машина примерила вид серийной модели и успешно продавалась в «Поднебесной» много лет. А недавно ее начали ввозить в Россию. Причем по цене, которая близка к стоимости «топовых» комплектаций отечественной Lada Vesta.

По информации Daily-Motor.Ru, российские параллельные импортеры привезли «на пробу» в РФ партию 4-дверок Honda Crider. Машины 2024 производственного года приехали на наш рынок из КНР, где осуществляется их сборка.

В основе Crider лежит увеличенная платформа популярных «хондовских» хэтчбеков Fit/Jazz. Автомобиль комплектуется безальтернативным литровым турбомотором, мощность которого равна 122 лошадиным силам. Ассистирует двигателю вариатор.

Несмотря на то, что в основе машины лежит архитектура, предназначенная для компактных моделей, размер колесной базы Crider составляет 2730 мм, что почти на 100 мм больше, чем в случае с российской четырехдверкой Lada Vesta.

Одной из главных «фишек» этой модели Honda является необычное решение, реализованное в интерьере. Внутри машины предусмотрен центральный подлокотник заднего дивана, который обладает способностью трансформироваться в столик.

А еще у таких автомобилей есть кожаные сиденья, информационно-развлекательная система с возможностью голосового управления, люк в крыше, система Start/Stop и камеры кругового обзора.

Сколько стоят такие седаны? Ввезенные в Россию машины оценены дилерами в 2 миллиона 199 тысяч рублей, что эквивалентно прайс-листу на «топовые» комплектации Lada Vesta Sport.