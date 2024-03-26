Kia обновила полноприводный грузовичок Bongo

Для большинства Kia – это кроссовер Sportage, либо бюджетный седан Rio. Но в линейке этой марки существуют не только массовые модели, а еще и коммерческая техника. К примеру, в гамме южнокорейской компании уже очень давно значится полноприводный грузовичок Bongo, который накануне подвергся обновлению.

Реформенную машину презентовали в Бразилии. Ее главное отличие от предшественницы заключается в расширенном оснащении.

Автомобилю уже с базовой комплектации достались противотуманные фары с галогенными лампами и градиентное лобовое стекло.

Что касается других новшеств, то коммерческий грузовик Kia получил обновленное подруливающее устройство с новой электронной системой впрыска (подача типа Common Rail).

В качестве двигателя в нем задействован 2,5-литровый турбодизель, выдающий 130,5 л.с. Опционально для новинки, как и прежде, предложен кондиционер. Коробка передач не изменилась и представляет собой 6-скоростную МКПП, а привод все также полный с редуктором для увеличения тяговой мощности.

По паспортным характеристикам, грузоподъемность нового Kia Bongo составляет 1811 кг. Управлять этой коммерческой моделью могут водители с правами категории «B».

В продажу в Бразилии обновленный грузовичок Kia поступит в ближайшие недели.