В Россию начали привозить кроссовер, который гораздо надежнее Toyota RAV4

Toyota RAV4 долгое время считался образцовым кроссовером с точки зрения надежности, но с недавнего времени по этому показателю его начали обходить многие конкуренты. Одного из них накануне ввезли в Россию по параллельному импорту целой партией. Машины приехали к нам из США.

Как выяснил Daily-Motor.Ru, в распоряжение «серых» дилеров в РФ поступили кроссоверы Nissan Rogue. Машины 2024 года выпуска прибыли к нам из Штатов. Автомобили являются аналогами «паркетников» Nissan X-Trail и предназначены для североамериканского рынка.

Оснащение таких кроссоверов включает в себя полуторалитровый бензиновый турбомотор мощностью 201 лошадиную силу, в паре с которым трудится бесступенчатый вариатор CVT и система полного привода.

Особенностью Nissan Rogue является тот факт, что этот автомобиль считается в США гораздо надежнее Toyota RAV4.

В недавнем исследовании среди машин 2024 года такой «Ниссан» получил оценку в 83 балла из 100, тогда как популярной модели «Тойота» присудили всего 76 балла.

Rogue не только опередил RAV4 на семь пунктов, но и расположился в самой высшей категории кроссоверов с отметкой «великолепное качество и безотказность», в то время как бестселлеру Toyota удалось наскрести баллов лишь на оценку «среднее качество и безотказность».

Что касается порядка цен на новый Nissan Rogue в России, то за такие кроссоверы сегодня просят от 3 миллионов 600 тысяч рублей, что примерно сопоставимо со стартовой ценой параллельно импортированных Toyota RAV4.