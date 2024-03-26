Пикап Tesla Cybertruck столкнулся с Nissan Sentra: разница в повреждениях машин ошеломляет

Еще до момента выхода в продажу нового пикапа Cybertruck компания Tesla заявляла, что ее будущий автомобиль будет иметь очень крепкий кузов. Проверить его прочность на практике удалось в США, где на одном из перекрёстков произошла тривиальная авария, в которой Tesla практически не пострадала, тогда как ее обидчик превратился в груду металла.

Очевидцы, сделавшие фотографии инцидента во Флориде (США), пишут, что Nissan Sentra проехал на красный свет и на полном ходу «впечатался» в Tesla Cybertruck.

К счастью никто из водителей и их пассажиров не пострадал, но уровень повреждений машин оказался настолько отличным друг от друга, что его нельзя объяснить даже разными весовыми категориями.

Cybertuck на фото имеет видимые дефекты крыла, передних и задних дверей со стороны пассажира, а также спущенные шины. Возможно, есть какие-то скрытые повреждения, но они вряд ли носят критичный характер.

А вот Nissan разрушен практически до состояния, превращающего машину в металлолом на колесах. Вся передняя часть Sentra сложилась в гармошку, но поглотила энергию удара, сохранив при этом пассажирскую кабину почти нетронутой.

Оба участника ДТП на какое-то время останутся без машин, но седан Sentra, скорее всего, уже не вернется на дороги.

Тогда как Tesla обретет вторую жизнь, но вряд ли скоро. Дефицит машин и запчастей к ним вполне может поставить пикап в очередь на ремонт на очень долгое время.