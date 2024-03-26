Hyundai превратит популярный кроссовер Creta в дешевый пикап

Hyundai ввел в свою модельную линейку пикап Santa Cruz в 2021 году, создав сегмент, который неожиданным образом очень популярен. Причем не среди фермеров, а среди людей, предпочитающих активный образ жизни. Поняв, что этот сегмент «золотая жила», корейцы, похоже, взялись за разработку еще одной аналогичной модели, которая окажется еще меньше, чем Santa Cruz.

Бразильское издание «MobiAuto» пишет, что новинка расположится в гамме моделей Hyundai под актуальным пикапом Santa Cruz, а значит будет компактнее и дешевле этой модели.

Неназванные источники утверждают, что в основу машины ляжет платформа популярного кроссовера Creta. Проект уже находится в разработке, но пока неясно, как далеко продвинулась компания в вопросе создания такого автомобиля.

Идея превращения «Креты» в пикап не нова. В 2016 году корейский автопроизводитель представил концепт-кар Creta Sport Truck Concept (STC) на автосалоне в Сан-Паулу, который так и не перерос в серийную модель.

Сроки дебюта автомобиля пока не раскрываются, но, скорее всего, машина появится примерно в 2026-2027 годах. Главными рынками сбыта для нее должны оказаться Бразилия, Аргентина, Южная Африка и Индия, где компактные и бюджетные пикапы пользуются высоким спросом среди покупателей.