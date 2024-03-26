Новый Nissan Skyline будет купе-кроссовером, да еще и электрическим

Когда речь заходит об анонсах, Nissan, безусловно знает, как создать впечатление. Накануне японский автопроизводитель обнародовал свой амбициозный 3-летний бизнес-план, показав видеоролик с новыми моделями, которые появятся в ближайшее время.

В общем списке машин, попавших в тизерный видеосюжет, засветился автомобиль, который, как считается, должен оказаться новым Skyline. Машину можно легко спутать с GT-R, учитывая круглую форму светодиодов сзади, но если присмотреться поближе, то видно, что это совсем не спорткар, а купе-кроссовер.

Автомобиль находится в окружении «паркетников» и внедорожников, но при этом выглядит гораздо выше, чем обычный седан или 4-дверное купе.

Спереди Skyline выделяется наличием новых узких светодиодных фар, объединенных под подсвеченной эмблемой Nissan. Их острые края повторяют линии скульптурного бампера, а отсутствие радиаторной решетки намекает, что это полностью электрический автомобиль.

Очевидно, что пока это предварительный вариант внешности нового Skyline, который еще может претерпеть эволюцию перед тем, как отправиться в производство.

Ранее аналогичное решение для своего седана приняла компания Toyota, превратившая шильдик седана Crown в целую линейку SUV-моделей.

По информации японских СМИ, кроссовер Nissan будет выдавать более 450 лошадиных сил и получит полный привод, но его запас хода пока засекречен.

Появления машины ожидают ближе к весне 2027 года.