В Россию начали ввозить самый надежный автомобиль в истории

Honda прекратила ввоз своих машин в Россию еще до февраля 2022 года, переключившись на другие более перспективные для компании рынки. Но автомобили этой японской компании из нашей страны никуда не делись. Более того, список новых моделей Honda в РФ растет с каждым месяцем. И недавно в нем появился автомобиль, который считается самым надежным в истории.

Редакция Daily-Motor.Ru связалась с несколькими дилерами, специализирующимися на продаже машин по параллельному импорту, и выяснила, что недавно в их распоряжение поступила свежая партия седанов Honda Civic. Автомобили сошли с конвейера в 2024 году, являются полностью новыми и без пробега.

4-дверки оснащаются одинаковым полуторалитровым бензиновым турбомотором мощностью 180 лошадиных сил, ассистирует которому бесступенчатый вариатор CVT.

В арсенал автомобилей входят: адаптивный круиз-контроль, система предупреждения о выезде из полосы движения, цифровая комбинация приборов, бесключевой доступ в салон, система старт-стоп и многое другое.

Машину считают особенной не только в линейке Honda, но и в целом на мировом рынке.

Так, к примеру, портал «CarPages» называет практичным компактным автомобилем без излишеств, который обожают по всей планете за его отменную надежность.

По данным аналитиков, в среднем владельцы Civiс привозят свои машины на ремонт в год около 0,2 раза, тогда как средний показатель для других автомобилей составляет минимум 0,3 посещения сервиса в течение года.

Цены на Honda Civic 2024 года выпуска в России начинаются от 2 миллионов 600 тысяч рублей и доходят до 3 миллионов 100 тысяч рублей в зависимости от комплектации и прихоти самого дилера.