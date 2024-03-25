Самый дешевый кроссовер Honda добрался до Японии

С прошлого года Honda продает в Индии кроссовер Elevate, являющийся чем-то вроде упрощенного аналога HR-V. Машина носит статус ультрабюджетника и обладает самой низкой ценой в SUV-гамме автопроизводителя.

Накануне стало известно, что список рынков, на которых она предложена, расширился родной для компании Японией, но там Elevate будет продаваться под другим названием.

Головной офис «Хонды» опубликовал фотографию (заглавный снимок), на которой в местный порт прибыла первая партия машин, собранных в Индии. При этом они носят название не Elevate, а WR-V.

В Японии автомобиль будут предлагать в трех вариантах исполнения – X, Z и Z+, а также в общей сложности в 5 цветах (Illumina Red Metallic, Platinum White Pearl, Crystal Black Pearl, Gold Brown Metallic и Meteoroid Grey Metallic).

Как и в Индии, для кроссовера будет доступна система ADAS с такими функциями как система предотвращения столкновений, помощник при пробуксовках, технология минимизации последствий столкновений, адаптивный «круиз», система распознавания дорожных знаков и автоматический дальний свет, а также «парктроники».

Под капотом WR-V расположится 1,5-литровый 4-цилиндровый бензиновый «атмосферник» мощностью 121 лошадиную силу и 145 Нм крутящего момента. Связку ему составит вариатор CVT, тогда как в Индии кроссовер Elevate продается еще и с 6-скоростной МКПП.