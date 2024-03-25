Новый Audi Q7 показали на первых изображениях без камуфляжа

Роскошные среднеразмерные кроссоверы для многих премиальных компаний сейчас «золотая ниша». Спрос на них растет как на дрожжах, увеличивая прибыльность их бизнеса. У Mercedes-Benz в качестве такой машины есть модель GLE, у BMW – X5, а теперь и Audi готова вернуть интерес к ее модели Q7, готовя ее новое поколение.

Художник с портала «CarsCoops» Джош Бирнс внимательно рассмотрел шпионские фотографии прототипов нового Audi Q7, после чего воссоздал дизайн этой машины без какого-либо камуфляжа.

Судя по получившимся рендерам, неуклюжие пропорции актуального Q7 канут в Лету. Вместо них автомобиль задействует сбалансированный дизайн и чистую эстетику. У кроссовера будет точно такая же решетка радиатора «Singleframe», что и у будущего Q3.

Кроме нее фанатам можно ждать появления в Q7 двухуровневой матричной оптики, дверных ручек, установленных заподлицо, задних фонарей в стиле бумерангов, объединенных световой панелью по всю ширину багажника, а также больших колесных дисков с новым рисунком.

Внутри Q7 предложит своим покупателям салон с высоким уровнем роскоши и увеличенным пространством для ног пассажиров. Машине достанется мультимедийная система с 14,5-дюймовым экраном, а также 11,9-дюймовый цифровой щиток приборов.

Для пассажиров предусмотрят 10,9-дюймовый передний дисплей с технологией затвора, которая не будет отвлекать водителя от управления автомобилем. А дополнят этот внушительный список: проекционный дисплей с дополненной реальностью, виртуальный помощник и акустическая система фирмы Bang & Olufsen с 22 динамиками.

Новый Q7 должен получить различные варианты силовых установок, среди которых точно окажутся 6-цилиндровые бензиновые и дизельные агрегаты с 48-вольтовым стартер генератором (так называемые «мягкие» гибриды).

Помимо них можно расчитывать на «подключаемые» гибриды, обеспечивающие машинам запас хода исключительно на электротяге до 100 километров (по циклу WLTP).

Премьера нового Audi Q7 состоится в конце этого года, либо в начале следующего.