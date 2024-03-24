Новое поколение Hyundai Tucson: первые изображения

Компания Hyundai продает актуальное поколение своего популярного кроссовера Tucson (NX4) c 2020 года. В 2023-м машина прошла через плановый рестайлинг, а теперь ближайшей модернизацией автомобиля должна стать новая генерация.

Какие изменения можно ждать от кардинально пересмотренного Tucson накануне показал неизвестный автомобильный художник.

Новое поколение Hyundai Tucson получит индекс NX5. Вместе ним машина, по мнению дизайнера, подвергнется переделке почти всей передней части кузова.

Фронтальная сторона кроссовера имеет шансы обзавестись H-образными дневными ходовыми огнями, ранее доставшимися Santa Fe, но выполненными не горизонтально, а вертикально.

Между двумя блоками появится 4-угольная радиаторная решетка, заметно уменьшенная в размерах по сравнению с моделью NX4, а также сменившая внутреннее наполнение, а ниже можно ждать появления широкого воздуховода и резких граней бампера.

На скетчах новый Hyundai Tucson показан сразу в нескольких цветах кузова. Все машины обладают слегка покатой линией крыши, напоминая автомобили сегмента кросс-купе.

О технических изменениях в одной из самых популярных моделях Hyundai пока говорить рано. Но его актуальная генерация с обновлением получила на родине прежние моторы в лице 1,6-литровой бензиновой «наддувной четверки» и 2-литрового турбодизеля, а также гибридной силовой установки на базе «младшего» двигателя.

Премьера нового Hyundai Tucson может состояться в 2026 году.