Шестое поколение Toyota RAV4: что известно о конкуренте Mazda CX-5, Honda CR-V, Nissan X-Trail и Kia Sportage

Toyota RAV4 – один из самых популярных компактных кроссоверов в мире. Но с годами эта модель, продававшаяся раньше огромными тиражами, начинает сталкиваться с жестким прессингом со стороны конкурентов, таких как Kia Sportage, Mazda CX-5, Honda CR-V и Nissan X-Trail. Ответить конкурентам должна шестая генерация RAV4, которая, по слухам, появится в 2025 году. Чего от нее ждать рассказали авторы портала «CarsGuide».

Первое, что Toyota может изменить в своем самом продаваемом кроссовере – это его дизайн. Машина практически наверняка получит модернизированный экстерьер, который местами может оказаться схож с решениями, показанными на заглавном изображении (рендер дизайнера Таноса Паппаса), либо на картинке абзацем ниже.

Автомобиль должен сохранить свою актуальную «тележку» в лице архитектуры TNGA-K, но сама платформа переживет модернизацию и приведет к увеличению жесткости кузова машины на скручивание и, соответственно, улучшению управляемости и снижению расхода топлива.

Подробностей о переменах в «технике» пока нет, но ходят слухи, что машина обзаведется новой подключаемой гибридной конфигурацией, которую можно найти в родственном Lexus NX.

Действующие 2- и 2,5-литровые бензиновые моторы никуда не денутся, как и ассистирующие им трансмиссии в виде 8-скоростного «автомата» или вариатора.

Премьера нового Toyota RAV4 может состояться уже в течение 2025 года, но в продажу машина поступит ближе к 2026 году.