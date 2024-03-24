Британцы внезапно вспомнили о Lada Niva 3 поколения, которую мы недождались

До ухода из России компании Renault инженеры «АвтоВАЗа» активно трудились над проектом совершенно нового внедорожника, которому должно было достаться знаменитое имя Niva. Третья генерация этой модели шла по пути унификации с другими моделями марки Dacia и должна была перейти на зарубежную платформу, но в итоге проект был свернут.

Неожиданно о нем вспомнили редакторы британского подразделения портала «Motor1», напомнив, каким могла бы оказаться третья «Нива».

Дизайн и габариты

Идея заключалась в том, чтобы создать внедорожник, эстетически близкий к оригинальной Niva, а также с аналогичными компактными размерами, свойственными классической модели.

Несмотря на это на «АвтоВАЗе» собирались добавить своей машине пару задних дверей, повысив ее универсальность и подготовив для семейного использования.

Платформа и моторы

В нормальных условиях Niva 3 должна была сохранить полный привод и редуктор, а в качестве архитектуры задействовать румынскую тележку Dacia CMF-B, на которой недавно были построены свежие Renault Captur и Dacia Duster.

Под капотом внедорожника собирались расположить моторы Dacia. В качестве вариантов звучал литровый бензиновый турбированный агрегат TCe на 90 и 110 лошадиных сил и даже двухтопливный литровый мотор Eco-G, работающий на бензине или сжиженном газе (100 л.с.). Кроме того, был не исключен вариант с гибридной системой, выдающей 140 «сил».

Цена

Британские журналисты утверждают, что при появлении такого внедорожника на европейском рынке (а это и было задумано Renault), он мог бы стоить примерно 25 тысяч евро (по нынешним временам около 2,5 млн рублей), но на родине цена машины была бы еще ниже.

Впрочем, как оно могло оказаться в реальности уже никто не узнает, ведь проект новой «Нивы», запуск которой был запланирован на 2025 год, с уходом из России Renault был полностью свернут.