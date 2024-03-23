Совершенно новый Toyota Hilux: топ-менеджер случайно проговорился о сроке его премьеры

Действующая, восьмая генерация популярного японского пикапа Toyota Hilux справила дебют в далеком 2015 году. Через пять лет машина пережила рестайлинг, а в начале 2024-го еще одну небольшую модернизацию. Несмотря на целый комплекс изменений, доставшихся Hilux в последнем обновлении, автомобиль считается заметно устаревшим и нуждающимся в смене поколений.

Когда стоит ждать появления совершенно нового Toyota Hilux накануне рассказали журналисты ведущего СМИ страны, для которой эта модель по большей части и была создана – Австралии.

Портал «CarsGuide» взял небольшое интервью у руководителя местного офиса Toyota, в котором топ-менеджер, вероятно, случайно раскрыл сроки премьеры девятого поколения Hilux.

Отвечая на вопрос о том, может ли новый «Хайлакс» сохранить свой дизельный мотор в условиях ужесточения норм выбросов, вице-президент Toyota Australia по продажам и маркетингу недвусмысленно заявил следующее:

«Чтобы это узнать, вам придется подождать до 2025 года».

Слова топ-менеджера «Тойоты» можно интерпретировать как подтверждение слухов о том, что машина дебютирует в следующем году, но на этом вся официальная информация о модели заканчивается.

Несмотря на то, что один из руководителей компании не стал говорить о том, какой двигатель будет приводить в движение новый Hilux, австралийская пресса уверена, что им может оказаться бензино-гибридный силовой агрегат i-Force Max, который дебютирует в новом Land Cruiser Prado (250).

В его состав входит 2,4-литровый бензиновый турбомотор, работающий в связке с электрическим двигателем мощностью 36 кВт, который, в свою очередь, интегрирован в 8-скоростную коробку передач. Максимальная отдача такого тандема равна 437 лошадиным силам и 630 Нм крутящего момента.

Производительности силовой установки должно оказаться достаточно для того, чтобы обеспечивать новому Hilux буксировочную мощность до 2,7 тонны.

Главными конкурентами на австралийском рынке для следующей генерации «Тойота Хайлакс» станут Isuzu D-Max и Ford Ranger.