Renault выпустит шестое поколение хэтчбека Clio: первые изображения

Компания Renault планирует не только сохранить, но и выпустить новое, шестое по счету поколение модели Clio. Автомобиль является столпом модельного ряда французской марки. За 34 года с момента его появления на конвейере «реношникам» удалось продать более 15 миллионов единиц «Клио» по всему миру, так что отказываться от этого знаменитого имени компания явно не намерена.

Как может выглядеть реформенный автомобиль, а также чего ждать от его технической части показали и рассказали французские СМИ.

Журнал «Automobile-Magazine» продемонстрировал первые изображения Clio 6, судя по которым машина сохранит прежний формат классического компактного хэтчбека, но получит более современный внешний облик.

Спереди машине достанется новая оптика, другая радиаторная решетка, посередине которой расположится современная эмблема марки, а также бампер с большими воздуховодами.

На дверях Clio появятся широкие накладки из неокрашенного пластика, а задние дверные ручки, как и в пятой генерации, будут спрятаны в стойках.

Машину собираются спроектировать на той же платформе, что и в предыдущем поколении – CMF-B. Французские СМИ утверждают, что «Клио» сохранит двигатель внутреннего сгорания даже несмотря на то, что слухи прочили для него электрифицированную версию.

Премьера автомобиля запланирована на 2026 год.