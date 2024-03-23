Kia собирается обновить популярный кроссовер Sportage: как он изменится

Kia работает над обновлением пятого по счету поколения своего популярного кроссовера Sportage, представленного в 2021 году. Автомобиль должен появиться в продаже уже совсем скоро. Как он может выглядеть показали художники из студии «Gotcha Cars».

Дизайнеры подготовили рендеры реформенного «Спортейджа», основываясь на шпионских снимках этой модели, а также на внешнем облике последних новинок компании в сегменте SUV вроде EV9, EV3 и Sorento.

Первое, что бросается в глаза в экстерьере обновленного Sportage, это его новая оптика. Система освещения носит название Starmap и не только повышает эстетическую привлекательность модели, но и улучшает видимость, а также безопасность автомобиля. Замысловатые, похожие на созвездия узоры сделаны не просто для галочки – они служат для практической цели, делая Sportage более заметным для других водителей и пешеходов.

Кроме новой светотехники машине достанется другая радиаторная решетка, а также модернизированный бампер и задние фонари, сменившие «начинку».

Определенные изменения с обновлением стоит ждать и внутри кроссовера, где, скорее всего, появится новая мультимедийная система с тремя дисплеями. Многоэкранная конфигурация должна обеспечить бесшовный, максимально удобный интерфейс, объединяющий в себе навигацию, развлечения и настройки автомобиля.

С точки зрения технической составляющей обновленный Sportage, скорее всего, не изменится, сохранив свои актуальные бензиновые и дизельные агрегаты, а также гибридные силовые установки.

Официальная премьера реформенного кроссовера должна состояться до конца 2024 года.