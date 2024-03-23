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Toyota запатентовала самый модный внедорожный минивэн со времен Honda Element

Машина предназначена для приключений

Текст: Алексей Шмидт
toyota x van gear concept large

Ошеломляющая популярность кроссоверов и внедорожников привела к тому, что все больше автопроизводителей стремятся позаимствовать их дизайн для своих фургонов и минивэнов. И Toyota здесь не исключение. 

В конце прошлого года японский автогигант представил концепт X-Van Gear, а накануне его дизайн был запатентован очевидно для того, чтобы сделать из шоу-кара серийную модель.

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Автомобиль может похвастать квадратным дизайном, а также раздвижными дверями спереди и сзади. Прочная пластиковая облицовка в сочетании с цветовой палитрой FJ Cruiser, а пропорции близки к знаменитому Honda Element из 2000-х.

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Внутри машины, по задумке ее создателей, будет располагаться три ряда сидений, установленных на рельсах, которые вмонтированы в пол. Длина минивэна составит 4,7-метра, а ширина и высота будут равны 1,8-метрам, что сопоставимо с существующими фургонами Toyota Noah и Voxy. 

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Пока в Toyota не подтвердили, действительно ли собираются отправить концепт X-Van Gear в серийное производство, но, как пишут японские СМИ, вероятность скорого появления такого автомобиля в продаже выглядит очень высокой. 

Источник:CarsCoops
Фото:Toyota

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