За Tesla Cybertruck больше не хотят платить 200 тысяч долларов

Еще до того, как официальные поставки пикапов Tesla Cybertruck начались, американский автопроизводитель дал понять, что пройдет очень много времени, пока он начнет выпуск их в массовых количествах.

Дефицит машин и повышенный спрос сделал свое дело и заставил многих пользоваться услугами перекупщиков, у которых цены на автомобили доходили до немыслимых цифр. Но, похоже, ажиотаж вокруг «Кибертраков» начинает спадать и уже никто не хочет переплачивать за пикап в 2, а то и 3 раза.

Накануне на аукцион выставили очередной Tesla Cybertruck. Ожидалось, что машину продадут как минимум за 200 тысяч долларов (18,6 млн. рублей), но все получилось не так, как задумано.

Торги начались вполне оптимистично для продавца, уже к концу дня превысив порог цены в 100 тысяч долларов (примерно 9,3 миллиона рублей). Но затем количество желающих купить машину за такие деньги начало сокращаться.

Спустя пару тройку дней стоимость лота действительно достигла отметки в 200 тысяч долларов (18,6 млн. рублей), но покупатель не заплатил эти деньги за машину и ее цена к завершению аукциона откатилась до отметки в 158 тысяч долларов (14,6 млн.рублей).

Напомним, ранее прием заказов на Tesla Cybertruck начали в России. Для того, чтобы оставить заявку на покупку такой машины в США, перекупщики просили минимум 10 миллионов рублей.