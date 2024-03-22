На продажу выставили Honda S2000 с пробегом меньше 1530 км

Японский родстер с механической коробкой передач Honda S2000 является одним из культовых автомобилей своих времен, владеть которым мечтает чуть ли не каждый «хондовод». Специально для таких людей скоро состоится аукцион, на котором собираются продать один из таких S2000, но не простой. Его «фишкой» является очень маленький пробег.

Аукционный дом «Cars and Bids» опубликовал список лотов предстоящих торгов, среди которых обнаружился Honda S2000 2001 года выпуска. Уникальной особенностью конкретно этой машины является ее супернизкий километраж, составляющий чуть меньше 1530 км.

Несмотря на то, что автомобилю уже 23 года, он находится практически в заводском состоянии. Приводит в движение S2000 2-литровый бензиновый мотор VTEC, выдающий 240 лошадиных сил. В паре с ним работает механическая коробка передач и система заднего привода.

За годы пока машина простаивала в гараже, ее владелец успел провести с ней некоторые тюнинг-процедуры. Так, к примеру, 23-летний S2000 получил несколько доработок, включая впускную систему Comptech и выхлоп фирмы Cat-back.

На момент публикации этой заметки крайней ставкой за этот лот является сумма в 36 тысяч 500 долларов или 3,4 миллиона рублей. Победитель торгов будет объявлен через несколько дней.